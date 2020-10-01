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Александр Кацалапов признан самым полезным игроком ФК "Тюмень"

Спорт, 17:43 22 октября 2020

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Самым полезным игроком "Тюмени" в матче против ульяновской "Волги" оказался капитан команды Александр Кацалапов. Данные победного матча посчитали специалисты статистической компании InStat, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Суммарный индекс полезных действий центрального защитника Александра Кацалапова составил 232. Капитан "Тюмени" выиграл три четверти единоборств и точно отдал пас в 82% случаях.

Самым пасующим в составе сибиряков был Никита Чалый (42). 30 его передач достигли цели. По количеству единоборств вне конкуренции у тюменцев стал форвард Данил Карпов (40). Правда, выиграл он менее половины из них. Именно Карпов, ставший автором единственного гола, оказался вторым по индексу полезных действий (230). Третий результат у вратаря Вячеслава Граба (222), сыгравшего на ноль.

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# ФК Тюмень , футбол

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