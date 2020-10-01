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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Лучших добровольцев Тюменской области будут награждать нагрудным знаком отличия

Политика, 13:33 22 октября 2020

Тюменский Штаб помощи #МыВместе | Фото: Тюменский Штаб помощи #МыВместе

Закон о создании знака отличия "За вклад в развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в Тюменской области" приняли депутаты на очередном заседании регионального парламента 22 октября.

Добровольцы и волонтеры вносят огромный вклад в борьбу с пандемией, помогая людям, подчеркнул руководитель депутатской фракции ЛДПР в Тюменской областной думе Глеб Трубин.

"Работа волонтеров сопряжена с риском для здоровья. Несмотря на это они совершают подвиги: абсолютно бесплатно оказывают волонтерскую, психологическую помощь, доставляя средства индивидуальной защиты, лекарства, продукты. Все это, безусловно, заслуживает глубокого уважения", - подчеркнул он.

Депутаты единогласно проголосовали за утверждение данной награды. Решение о награждении волонтеров будет принимать губернатор Тюменской области.

Еще один законопроект о наградах может быть рассмотрен в Тюменской области. Фракция ЛДПР предлагает утвердить региональную награда для медицинских работников.

"Медики в период больших испытаний мужественно выполняют свой долг. Нужно поощрить граждан, внесших наибольший личный вклад в нераспространение новой коронавирусной инфекции. Фракция предлагает утвердить медаль "За самоотверженный труд во время пандемии". Мы считаем, что эта награда будет востребована", - сказал Трубин, призвав коллег по парламенту рассмотреть этот вопрос на профильных комитетах.

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# Глеб Трубин , облдума

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