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Пенсионерам-северянам планируют компенсировать проезд к месту отдыха

Политика, 17:05 23 октября 2020

duma.gov.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает для пенсионеров-северян компенсацию проезда к месту отдыха независимо от того, где оно расположено — на территории РФ или за ее пределами, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Получить компенсацию можно будет один раз в два года. При этом возместят только стоимость проезда по территории России. Порядок, размер и условия определит правительство.

По расчетам депутатов, сумма расходов по данному направлению может составить 186,4 млн рублей в год.

Предполагаемая дата вступления закона в силу — 1 января 2020 года.

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# Госдума , пенсионеры

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