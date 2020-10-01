Пенсионерам-северянам планируют компенсировать проезд к месту отдыха
duma.gov.ru
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает для пенсионеров-северян компенсацию проезда к месту отдыха независимо от того, где оно расположено — на территории РФ или за ее пределами, сообщает пресс-служба законодательного органа.
Получить компенсацию можно будет один раз в два года. При этом возместят только стоимость проезда по территории России. Порядок, размер и условия определит правительство.
По расчетам депутатов, сумма расходов по данному направлению может составить 186,4 млн рублей в год.
Предполагаемая дата вступления закона в силу — 1 января 2020 года.