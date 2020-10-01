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В новом микрорайоне Тобольска укладывают качественные дороги

Экономика, 09:27 26 октября 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Новые дороги укладывают в 15 микрорайоне Тобольска в рамках программы развития городской инфраструктуры "Тобольск-2020", сообщает городская администрация.

На въезде в микрорайон с проспекта Дзираева и возле дома № 18 вместо временных бетонных плит укладывают асфальтовое покрытие. Закончить работы подрядчики обещают до конца октября.

В конце 2018 года в Тобольске стартовал масштабный проект по благоустройству проспекта Дзираева. За это время на нем появились новые остановки и регулируемый пешеходный переход. Вдоль проспекта до улицы Юбилейная обустроены пешеходная и велодорожки, установлено освещение. На протяжении маршрута обустроено несколько зон со скамейками для отдыха, а в районе парка появилась площадка для выгула и дрессировки собак.

В июне 2019 года открылась дополнительная правоповоротная полоса, которая разгрузила автомобильный трафик на оживленном перекрестке Дзираева - Юбилейная. Параллельно проведена реконструкция ливневой канализации.

Программа развития городской инфраструктуры "Тобольск-2020" стартовала в 2017 году с подачи органов власти и компании "СИБУР". После обсуждения с жителями города в нее включили более 40 социальных и инфраструктурных объектов, которых больше всего не хватало тоболякам.

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# ремонт дорог , Тобольск

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