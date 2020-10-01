Почти 17 тысяч налоговых уведомлений получат жители региона

| Фото: nalog.ru | Фото: nalog.ru

16 тыс. 977 налоговых уведомлений на общую сумму более 82 млн рублей получат жители Тюменской области. Оплатить налог на доходы физических лиц за 2019 год следует не позднее 1 декабря, сообщает пресс-служба регионального УФНС России.

Рассылка налоговых уведомлений уже завершена. Пользователи сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" получают уведомление только в электронном виде. Исключение составляют случаи, когда пользователь личного кабинета сам просит направить документ на бумажном носителе.

По желанию получить уведомление можно дополнительно в любой налоговой инспекции, обслуживающей физических лиц, а также в МФЦ, предоставив соответствующее заявление.

В 2020 году не получат налоговые уведомления граждане, у которых сумма налога составила менее 100 рублей, таких в регионе более 190 человек.

Оплатить налоги можно через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" в любом отделении банка или через платежный терминал, используя один из имеющихся реквизитов: QR – код или штрих-код, УИН в уведомлении, банковские реквизиты.

Если налоговые уведомление не пришло до 1 ноября 2020 года, то следует обратиться в инспекцию либо направить запрос через сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".

Напоминаем, что в случае несвоевременной оплаты налога со 2 декабря на сумму задолженности налоговый орган начислит пени.