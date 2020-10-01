Почти 17 тысяч налоговых уведомлений получат жители региона
16 тыс. 977 налоговых уведомлений на общую сумму более 82 млн рублей получат жители Тюменской области. Оплатить налог на доходы физических лиц за 2019 год следует не позднее 1 декабря, сообщает пресс-служба регионального УФНС России.
Рассылка налоговых уведомлений уже завершена. Пользователи сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" получают уведомление только в электронном виде. Исключение составляют случаи, когда пользователь личного кабинета сам просит направить документ на бумажном носителе.
По желанию получить уведомление можно дополнительно в любой налоговой инспекции, обслуживающей физических лиц, а также в МФЦ, предоставив соответствующее заявление.
В 2020 году не получат налоговые уведомления граждане, у которых сумма налога составила менее 100 рублей, таких в регионе более 190 человек.
Оплатить налоги можно через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" в любом отделении банка или через платежный терминал, используя один из имеющихся реквизитов: QR – код или штрих-код, УИН в уведомлении, банковские реквизиты.
Если налоговые уведомление не пришло до 1 ноября 2020 года, то следует обратиться в инспекцию либо направить запрос через сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".
Напоминаем, что в случае несвоевременной оплаты налога со 2 декабря на сумму задолженности налоговый орган начислит пени.