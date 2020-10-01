Александр Чистяков возглавил Центральный округ Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Александр Чистяков назначен руководителем управы Центрального административного округа Тюмени. Соответствующее распоряжение подписал глава города Руслан Кухарук, сообщает пресс-служба городской администрации.

В течение многих лет Александр Чистяков работал в управе Калининского округа, до 2014 года возглавлял ее. На различных должностях в управе он уделял большое внимание вопросам благоустройства округа, развитию института квартальных.

"Неиссякаемая жизненная энергия, творческий и инициативный подход к делу, большой опыт хозяйственно-экономической деятельности позволят Александру Чистякову уверенно и эффективно руководить таким сложным и особо значимым для города административным округом. Уверен, что опыт, целеустремленность, глубокое понимание вопросов благоустройства будут способствовать этому", – так обосновал свое решение глава города на заседании коллегии.

Александр Чистяков родился 7 октября 1962 года в г. Березовский Свердловской области. Окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство. Менеджмент в ремонтном производстве".