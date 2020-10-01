Руководителем фракции ЛДПР в Тюменской гордуме стал Дмитрий Елагин
| Фото: duma.tyumen-city.ru
Руководителем фракции ЛДПР в Тюменской гордуме избран Дмитрий Елагин. Заседание фракции прошло в режиме видео-конференц-связи с коллегами из Москвы.
Заместителем руководителя фракции избран Евгений Бакро. Обе кандидатуры депутаты поддержали единогласно.
Рабочее совещание председателя думы и главы города с депутатами 29 октября тоже состоится с использованием режима ВКС.
"Это позволит депутатам, с одной стороны, задать все вопросы, а с другой – максимально соблюсти действующий в условиях пандемии режим повышенной готовности", – считает Дмитрий Елагин.
Николай Ступников