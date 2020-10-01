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Руководителем фракции ЛДПР в Тюменской гордуме стал Дмитрий Елагин

Политика, 18:45 26 октября 2020

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Руководителем фракции ЛДПР в Тюменской гордуме избран Дмитрий Елагин. Заседание фракции прошло в режиме видео-конференц-связи с коллегами из Москвы.

Заместителем руководителя фракции избран Евгений Бакро. Обе кандидатуры депутаты поддержали единогласно.

Рабочее совещание председателя думы и главы города с депутатами 29 октября тоже состоится с использованием режима ВКС.

"Это позволит депутатам, с одной стороны, задать все вопросы, а с другой – максимально соблюсти действующий в условиях пандемии режим повышенной готовности", – считает Дмитрий Елагин.

Николай Ступников

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# гордума , депутаты , ЛДПР

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