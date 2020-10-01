Сериал "Тобол": костюмы персонажей максимально передают эпоху правления Петра I
Создатели сериала "Тобол" максимально достоверно воссоздали атмосферу эпохи правления Петра I, в том числе – костюмы персонажей, сообщает "Первый канал". При этом у каждого есть зимний и летний гардероб: события в сериале растянулись на 10 лет.
Уникальность костюмов в том, что они сшиты по лекалам XVIII века, скрупулезно подобраны ткани, а пуговицы изготовлены по слепкам старых пуговиц из музеев Москвы и Петербурга. Костюмы получились красивыми и исторически достоверными.
Отметим, что за свою работу художники по костюмам Владимир Никифоров и Дмитрий Андреев получили премию "Золотой орел".
Пуговицы для сарафанов актрисы Юлии Макаровой были сделаны вручную.
Чтобы вжиться в образ Петра I, у которого была маленькая нога, актер Дмитрий Дюжев носил обувь на несколько размеров меньше, не 45, а 43 размера.
Для Камиля Ларина, сыгравшего ходжи Касыма, специально шили шелковые бухарские халаты.
Актрисам приходилось носить пять юбок одновременно. Юбки впитывали все, что было на земле, и становились неподъемными.
Екатерина Гусева, сыгравшая роль императрицы Екатерины, рассказывает, что вместо китовых усов в корсетах использовались пластиковые прутья.
Создателям фильма пришлось разобраться в конструкции настоящих восточных доспехов. Доспехи хана Анхундая были интереснее и сложнее остальных и создавались вручную.
Чтобы уместить костюмы героев сериала "Тобол", потребовалось десять комнат. Только у Петра I в сериале было пять костюмов.
Напомним, премьера восьмисерийной картины по мотивам романа Алексея Иванова "Тобол" состоялась на "Первом канале" 26 октября. Фильм рассказывает историю освоения Сибири.
Мировая премьера фильма "Тобол" прошла в феврале 2019 года, а сериал - его расширенная версия. "Тобол" показывают после программы "Время".