Сериал "Тобол": костюмы персонажей максимально передают эпоху правления Петра I

| Фото: «Продюсерский центр "Прайм"», ООО «Кинокомпания "Соливс"», ООО «РосТелеКино» | Фото: «Продюсерский центр "Прайм"», ООО «Кинокомпания "Соливс"», ООО «РосТелеКино»

Создатели сериала "Тобол" максимально достоверно воссоздали атмосферу эпохи правления Петра I, в том числе – костюмы персонажей, сообщает "Первый канал". При этом у каждого есть зимний и летний гардероб: события в сериале растянулись на 10 лет.

Уникальность костюмов в том, что они сшиты по лекалам XVIII века, скрупулезно подобраны ткани, а пуговицы изготовлены по слепкам старых пуговиц из музеев Москвы и Петербурга. Костюмы получились красивыми и исторически достоверными.

Отметим, что за свою работу художники по костюмам Владимир Никифоров и Дмитрий Андреев получили премию "Золотой орел".

Пуговицы для сарафанов актрисы Юлии Макаровой были сделаны вручную.

| Фото: "Первый канал" | Фото: "Первый канал"

Чтобы вжиться в образ Петра I, у которого была маленькая нога, актер Дмитрий Дюжев носил обувь на несколько размеров меньше, не 45, а 43 размера.

| Фото: "Первый канал" | Фото: "Первый канал"

Для Камиля Ларина, сыгравшего ходжи Касыма, специально шили шелковые бухарские халаты.

| Фото: "Первый канал" | Фото: "Первый канал"

Актрисам приходилось носить пять юбок одновременно. Юбки впитывали все, что было на земле, и становились неподъемными.

| Фото: "Первый канал" | Фото: "Первый канал"

Екатерина Гусева, сыгравшая роль императрицы Екатерины, рассказывает, что вместо китовых усов в корсетах использовались пластиковые прутья.

| Фото: "Первый канал" | Фото: "Первый канал"

Создателям фильма пришлось разобраться в конструкции настоящих восточных доспехов. Доспехи хана Анхундая были интереснее и сложнее остальных и создавались вручную.

| Фото: "Первый канал" | Фото: "Первый канал"

Чтобы уместить костюмы героев сериала "Тобол", потребовалось десять комнат. Только у Петра I в сериале было пять костюмов.

| Фото: "Первый канал" | Фото: "Первый канал"

Напомним, премьера восьмисерийной картины по мотивам романа Алексея Иванова "Тобол" состоялась на "Первом канале" 26 октября. Фильм рассказывает историю освоения Сибири.

Мировая премьера фильма "Тобол" прошла в феврале 2019 года, а сериал - его расширенная версия. "Тобол" показывают после программы "Время".