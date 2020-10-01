"Единая Россия" готовится к избирательным кампаниям 2021 года

| Фото: tyumen.er.ru | Фото: tyumen.er.ru

Предварительное голосование на выборах в 2021 году пройдет в электронном формате. Об этом на заседании Уральского межрегионального координационного совета партии "Единая Россия", которое прошло в режиме ВКС, заявил руководитель совета, член президиума генсовета партии Иван Квитка.

"Именно предварительное голосование должно стать началом активной фазы избирательной кампании, которая завершится в единый день голосования 19 сентября 2021 года, - подчеркнул он. - Но региональным отделениям партии необходимо обратить особое внимание, что будущие кандидаты от "Единой России" уже сейчас должны вести активную работу в своем избирательном округе, лично общаться с людьми, изучать запросы граждан, оказывать им необходимую помощь, проводить тематические мероприятия, конечно, соблюдая санитарные нормы и социальную дистанцию".

Квитка подчеркнул, что с учетом особых условий, в том числе и эпидемиологических, избирательные кампании будут непростыми.

"В 2021 году состоятся выборы в Государственную Думу Российской Федерации. На территории Уральского федерального округа пройдут масштабные избирательные кампании по выборам депутатов Тюменской областной думы, Законодательного собрания Свердловской области и думы Ханты-Мансийского округа-Югры. Кроме того, во всех субъектах федерального округа состоятся выборы в органы местного самоуправления. Важна качественная подготовка к ним, максимальная отдача при выполнении партийных задач и мобилизация сил", – отметил он.

Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Борис Кириллов в своем выступлении заявил, что партия "Единая Россия" убедительно продемонстрировала свои политические возможности на выборах в законодательные (представительные) органы власти и на выборах в органы местного самоуправления.

"Рейтинг партии сохранился и на некоторых территориях имеет тенденции к росту, - отметил он. - Считаем, что при планировании дальнейшей деятельности по организации и проведению избирательных кампаний важно учитывать критику парламентских и непарламентских партий".

По словам секретаря регионального отделения партии Андрея Артюхова, в Тюменской области предвыборная программа "Единой России" на выборах в Тюменскую областную думу 2021 года формируется из наказов избирателей, полученных кандидатами от "Единой России" в ходе прошедшей избирательной кампании.

"В рамках масштабной муниципальной избирательной кампании было избрано 2 тысячи 306 депутатов разного уровня, из которых от "Единой России" — 2 тысячи 47 человек (88,73%), - отметил он. - Наши кандидаты ежедневно проводили большую работу с населением, постоянно встречались с жителями муниципалитетов, получали наказы. Мы их изучили и взяли в работу".

Подводя итоги заседания, Иван Квитка пояснил, что план работы Уральского межрегионального координационного совета на грядущий электоральный цикл будет составлен в соответствие с задачами, обозначенными на ближайшем съезде партии "Единая Россия".