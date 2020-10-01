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Наталья Проскурякова стала общественным представителем АСИ в Тюменской области

Политика, 17:49 27 октября 2020

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутат Тюменской городской думы Наталья Проскурякова назначена общественным представителем Агентства стратегических инициатив в Тюменской области.

"Меня ждут интересные задачи, уникальные образовательные программы для сети агентства, эксклюзивный нетворкинг, много работы на благо города и региона", – подчеркнула депутат гордумы.

Также в сферу деятельности общественного представителя АСИ на региональном уровне входит продвижение лидерских проектов и сопровождение инициатив агентства в регионе, поиск лучших региональных практик социально-экономического развития и координация работы региональных экспертных групп агентства.

Кроме того, общественные представители организуют работу клубов стратегических инициатив в своих регионах. В них должны войти эксперты, представители вузов-партнеров, институтов развития, предприниматели, меценаты, общественники и другие инициативные лидеры.

Николай Ступников

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# Агентство стратегических инициатив , гордума , депутаты , Наталья Проскурякова

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