Алтаец с фальшивыми правами купил в Тюмени автомобиль

| Фото: procrf.ru | Фото: procrf.ru

В Ишиме осужден житель Алтайского края, управлявший автомобилем по поддельному водительскому удостоверению, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина учился в автошколе и четыре раза не мог сдать экзамены. В марте 2014 года он приобрел поддельные права.

31 августа 2020 года алтаец купил в Тюмени автомобиль Nissan Cefiro. В Ишимском районе он нарушил правила дорожного движения и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. При проверке документов выяснилось, что его удостоверение фальшивое.

Суд назначил ему шесть месяцев ограничения свободы, ближайшие полгода алтайцу нельзя менять место жительства, выезжать за пределы Немецкого национального района Алтайского края и посещать места массовых мероприятий. Раз в месяц он должен являться на регистрацию в инспекцию.