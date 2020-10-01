Центры ГТО ждут тюменцев в ноябре

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Большой перечень нормативов ГТО будет доступен тюменцам в ноябре, сообщает администрация города. Центры тестирования продолжают работу в прежнем режиме.

Пока они принимают только всесезонные нормативы. Возможность выйти на лыжню появится совсем скоро, а сейчас узнать свои показатели можно в подтягивании на высокой перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре лежа, наклоне вперед, стоя на гимнастической скамье, поднимании туловища из положения лежа на спине, прыжке в длину с места, стрельбе из пневматической или электронной винтовки и других.

Прием нормативов ведется с выполнением всех санитарно-эпидемиологических требований – бесконтактная термометрия, обработка рук, наличие у судей защитных масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Для прохождения тестирования необходима предварительная запись, это делается для предотвращения скопления людей.

Ознакомиться с нормативами, соответствующими разным возрастным ступеням, можно на официальном сайте проекта www.gto.ru. Вся подробная информация о работе тюменских центров, в том числе актуальные графики работы, размещаются в социальной сети "ВКонтакте" в группе "ГТО в Тюмени". Задать специалистам вопросы можно здесь.

Напоминаем, для участия в комплексе ГТО необходимо иметь регистрацию на официальном сайте и медицинский допуск для выполнения нормативов. Все центры тестирования ВФСК ГТО города Тюмени можно найти в поисковой системе 2gis и в мобильной версии информационного сервиса во вкладке "Интересное в городе".