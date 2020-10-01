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Тобольские баскетболисты переиграли ростовчан

Спорт, 16:05 30 октября 2020

Баскетбольный клуб "Нефтехимик" | Фото: Баскетбольный клуб "Нефтехимик"

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" в игре с "Барс-РГЭУ" из Ростова-на-Дону выиграл со счетом 86:80. Матч прошел в рамках чемпионата России на домашней площадке в СК "Центральный" 29 октября, сообщает тобольский спортклуб.

Самым результативным игроком стал Алексей Жуканенко, на его счету 17 очков, шесть подборов, одна передача и два блокшота. Кирилл Архипов - 15 очков, четыре подбора, одна передача. У Тараса Клюндикова: 14 очков, шесть подборов, семь передач.

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# баскетбол , БК Нефтехимик , чемпионат России

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