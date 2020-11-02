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Тюменские предприниматели встретились с коллегами из Дагестана

Политика, 17:43 02 ноября 2020

Фото из аккаунта Эдуарда Омарова

Делегация предпринимателей Тюменской области вместе с президентом "Опоры России" Александром Калининым и вице-президентом тюменского отделения организации Эдуардом Омаровым побывала с деловым визитом в Дагестане.

Как рассказал в своем аккаунте в Instagram Эдуард Омаров, делегация встретилась с врио руководителя республики Сергеем Меликовым и председателем правительства Артемом Здуновым, обсудила развитие молодежного предпринимательства в Дагестанском университете, поучаствовала в Табасаранском молодежном форуме. Также в ходе встречи утвердили нового председателя регионального отделения Опора России в Дагестане Зульгимар Ричинскую.

"Республика активно развивается . Жизнь кипит во всех уголках. Будем активно помогать нашим коллегам развивать предпринимательство", - поделился Эдуард Омаров.

Евгения Шевцова

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# Опора России , Эдуард Омаров

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