Тюменские предприниматели встретились с коллегами из Дагестана
Делегация предпринимателей Тюменской области вместе с президентом "Опоры России" Александром Калининым и вице-президентом тюменского отделения организации Эдуардом Омаровым побывала с деловым визитом в Дагестане.
Как рассказал в своем аккаунте в Instagram Эдуард Омаров, делегация встретилась с врио руководителя республики Сергеем Меликовым и председателем правительства Артемом Здуновым, обсудила развитие молодежного предпринимательства в Дагестанском университете, поучаствовала в Табасаранском молодежном форуме. Также в ходе встречи утвердили нового председателя регионального отделения Опора России в Дагестане Зульгимар Ричинскую.
"Республика активно развивается . Жизнь кипит во всех уголках. Будем активно помогать нашим коллегам развивать предпринимательство", - поделился Эдуард Омаров.
Евгения Шевцова