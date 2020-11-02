Тюменский депутат помог инвалиду решить проблему с парковкой

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Решить проблему с парковкой помог инвалиду депутат Тюменской городской думы Иван Попов. К народному избраннику обратился ветеран труда, проживающий по ул. Пермякова.

Тюменец рассказал депутату, что на парковке возле его дома нет специального знака для размещения транспортных средств людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому парковочное место всегда было занято другими машинами.

Согласно законодательству, чтобы была возможность освободить парковочное место для инвалидов, обязательно должен присутствовать дорожный знак "парковка". Депутат связался с руководством управляющей компании, обслуживающей дом, и ГИБДД.

Совместными усилиями удалось оперативно установить специальный знак и обозначить три парковочных места для инвалидов. Теперь люди с ограничениями по здоровью могут беспрепятственно оставлять автомобили около своего дома.

Николай Ступников