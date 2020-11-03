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Депутат Андрей Потапов следит за ситуацией в аварийном доме

Политика, 14:48 03 ноября 2020

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутат Тюменской городской думы Андрей Потапов держит на контроле ситуацию в доме по адресу ул. Жуковского, 28. Жильцы сомневаются в достоверности результатов комплексного обследования здания.

В кирпичной кладке фасада образовались трещины, а в местах общего пользования был частично поврежден штукатурный слой и, как следствие, деформирована керамическая плитка.

Весной 2020 года по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в отношении многоквартирника была установлена зона вероятной ЧС.

Комплексное обследование дома проводилось в августе-сентябре: выполнены обмерные работы, обследованы конструкции здания и проведены инженерно-геологические изыскания грунтов. В результате принято решение о проведении капитального ремонта.

"Ситуация у меня на контроле, я поддерживаю связь с жителями в социальных сетях и по телефону. Горожане сомневаются в достоверности результатов, и я поддерживаю их опасение", – подчеркнул депутат.

Главное сейчас, по его словам, - получить достоверные данные и убедиться, что обследование было выполнено в соответствии с нормами. Народный избранник намерен проследить, чтобы людям, оказавшимся в сложной ситуации, была оказана вся необходимая помощь.

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Николай Ступников

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# Андрей Потапов , гордума , депутат

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