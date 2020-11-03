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Депутат гордумы принял работы по благоустройству двора

Политика, 15:21 03 ноября 2020

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Приемка благоустроенного двора состоялась по ул. Широтной, 51 в Тюмени. Вместе с жильцами в подписании актов принял участие депутат Тюменской городской думы Александр Захаров.

Народный избранник несколько месяцев курировал работы на объекте. Встречи с жителями и представителями подрядной организации проводились начиная со стадии проектирования.

В сентябре были завершены все основные работы, и еще месяц понадобился строителям на устранение недочетов.

Теперь у жильцов многоэтажки есть прекрасная дворовая территория с игровой и спортивной площадками, зоной отдыха, широкими тротуарами и освещением вокруг дома. Отдельное спасибо горожане сказали за обустройство новых современных входных групп в подъездах.

Пользуясь случаем, горожане задали Александру Захарову вопросы, поделились мыслями о дальнейшем благоустройстве придомовой территории и создании комфортных условий.

Николай Ступников

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# Александр Захаров , гордума , депутат

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