Корм для рыб и креветок тюменцы экспортируют в страны Азии

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Около четырех тысяч тонн стартового корма для рыб и креветок ежегодно экспортируется из Тюменской области в Индию, Вьетнам, Индонезию. Производством корма из рачков артемии вот уже 20 лет занимается предприниматель Владимир Муратов, сообщает региональный департамент АПК.

Доля экспорта в выручке предприятия составляет 90 %. Причем продажи идут напрямую – от производителя до прямых потребителей. За последний год объем поставок за рубеж вырос на 10 %.

"В России есть соленые озера, в них произрастают артемии, из которых и производится конечный продукт в виде корма. Для примера, давайте представим куриное яйцо. У него есть скорлупа, которую человек не ест. Мы же научились эту скорлупу убирать, оставляя яйцо живым. Примерно так происходит наша переработка артемий", - рассказал директор компании по производству стартового корма Владимир Муратов.

Такие артемии добывают в Крыму, Новороссийске и других городах, где есть соленые озера. Переработкой и продажей занимается тюменское производство. Поставки налажены в Филиппины, Шри-Ланку, Бангладеш. Достижения производства оценены Всероссийской премией "Экспортер года", где Владимир Муратов стал победителем в номинации "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "Малое и среднее предпринимательство".

Напомним, достижения тюменских аграриев будут отмечены на региональном уровне, в Тюмени 6 ноября пройдет торжественное награждение победителей соревнований в области сельского хозяйства. Она пройдет в онлайн-формате на сайте апкто.рф в 15 часов. Ведущий - спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.