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Передовиков сельскохозяйственного производства назвали в Тюменской области

Экономика, 16:58 06 ноября 2020

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Заводоуковский городской округ занял первое место в трудовом соперничестве районов первой сельскохозяйственной зоны. На втором месте в этой же зоне Исетский район, на третьем – Тюменский.

Среди муниципалитетов второй зоны победу в 2020 году празднуют труженики Упоровского района. Второе место занял Голышмановский городской округ, третье – Нижнетавдинский район.

Рейтинг третьей сельскохозяйственной зоны возглавил Сладковский район. На втором и третьем местах - Абатский и Аромашевский районы соответственно.

Муниципалитетам-победителям трудового соперничества присуждена премия в размере 1 млн 200 тыс. рублей. Серебряные призеры получат 900 тыс. рублей, обладатели бронзы – 700 тыс. рублей.

Всего по итогам сельскохозяйственного сезона награды в каждой зоне получили более 100 работников агропромышленного комплекса Тюменской области. Церемония награждения продолжается на сайте апкто.рф.

Евгения Шевцова

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# АПК , сельское хозяйство

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