Глава Ростуризма оценила туристический потенциал Тобольска

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Глава Ростуризма Зарина Догузова оценила туристический потенциал Тобольска и отметила его возможности не только для культурно-познавательного, но и для промышленного туризма.

"Тобольск привлекает необычной атмосферой, здесь древняя история и культурные традиции гармонично сочетаются с устремленностью в будущее, которая связана с развитием высокотехнологичного нефтегазохимического производства", - сказала она.

Зарина Догузова и губернатор Тюменской области Александр Моор посетили Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник и музей семьи императора Николая II, ознакомились с ходом реконструкции Базарной площади и ул. Мира в исторической подгорной части Тобольска.

В Гостином дворе Зарина Догузова продегустировала блюда сибирской кухни и осмотрела единственную в стране коллекцию текстильных изделий из крапивного волокна. Во Дворце наместника главе Ростуризма рассказали об истории освоения Сибири. Гллава Ростуризма увидела, как идут работы по реконструкции Базарной площади. Этот объект вошел в число победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

"Наша главная цель заключается в возрождении исторической части города. Мы создаем новый центр социальной активности. Базарная площадь и улица Мира – важная часть пешеходного туристического маршрута, который будет наполнен восстановленными архитектурными памятниками и интегрирован с нагорной частью города", – рассказал глава Тобольска Максим Афанасьев.

Руководитель Федерального агентства по туризму назвала Тобольск – настоящей жемчужиной на туристической карте России.

Александр Моор отметил, что туризм должен стать одним из перспективных векторов развития экономики региона. "Тюмень – первый российский город за Уралом, Тобольск – духовная и историческая столица Сибири с большим историческим наследием. Все это создает серьезные предпосылки для развития туризма в нашем регионе. Поэтому наша задача – реализовывать инвестиционные проекты, создавать уют для туристов, чтобы те, кто к нам приедет, захотели вернуться в Тюменскую область", – отметил губернатор.