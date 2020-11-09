Тюменские волейболистки проиграли лидеру чемпионата

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Женский волейбольный клуб "Тюмень" поражением завершил третий тур чемпионата России среди коллективов высшей лиги "А", сообщает пресс-служба клуба.

Тюменки, выступавшие в Уфе без большей части игроков основного состава, уступили череповецкой "Северянке" - 0:3. В первом сете череповецкие волейболистки были сильнее - 17:25. Во втором игровом отрезке - 16:25, а в третьем- 15:25.

"Главной проблемой стал прием. Соперницы подают силовую подачу, просто выбивают, и нам приходится тяжело. Тем более, в нашей ситуации, когда мы первую тренировку в таком смешанном составе провели уже непосредственно в Уфе. О каком-то командном взаимодействии непросто вести речь. Но девчонки молодцы – что могли, то сделали, - отметила после матча тренер тюменской команды Ирина Шульга.

После очередного тура ВК "Тюмень" занимает шестую строчку в турнирной таблице. В 10 встречах тюменки одержали три победы. Лидирует в чемпионате "Северянка", у которой семь побед.