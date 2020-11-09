Тюменский завод вошел в тройку лучших экспортеров России

| Фото: tyumen-region.ru | Фото: tyumen-region.ru

Одним из лучших экспортеров страны стала компания "Тюменские аэрозоли", заняв второе место в номинации "Прорыв года" на всероссийском конкурсе "Экспортер года". Лучших экспортеров определила комиссия во главе с первым вице-премьером правительства России Андреем Белоусовым, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Завод производит антисептики, репелленты, кислородные баллончики для дыхания, авто и бытовую химию и многое другое. Общий ассортимент производимой продукции составляет 232 наименования. За 2019 год объем экспорта вырос на 40 %.

Первое место в номинации "Прорыв года" занял завод "Соя АНК" из Амурской области, на третьем месте компания "Сателлит" из Пермского края. Торжественное награждение победителей пройдет 9 декабря в рамках форума "Сделано в России".