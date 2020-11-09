Предприятие Тюменской области получило международную премию

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ООО "Эвика-Агро" Исетского района Тюменской области стало обладателем ежегодной премии GENEX за выдающиеся достижения в области воспроизводства и генетики в номинации "Международная категория", сообщает региональный департамент АПК.

Всего в конкурсе участвовали 74 сельхозпредприятия из России, Мексики, Боливии, Канады, США и Великобритании. Решение принимали на основе показателей 2019 года. ООО "Эвика-Агро" продемонстрировало стратегию генетического совершенствования стада, которая направлена на создание коров, способных в условиях промышленного производства молока соответствовать мировым стандартам конверсии корма, продуктивному долголетию и фертильности.

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Отдельную роль в этом сыграл особый подбор быков, техники по искусственному осеменению и профессионализм специалистов предприятия. Все сотрудники прошли обучение и поддерживают уровень квалификации.

По словам специалистов, только при высоком уровне эффективности организации в комплексе и взаимосвязи процессов кормления, селекционно-племенной работы, ветеринарного обслуживания, воспроизводства, менеджмента можно добиться подобных результатов на мировом уровне.