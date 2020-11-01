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МФК "Тюмень" взял реванш у екатеринбургской "Синары"

Спорт, 12:43 10 ноября 2020

МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

МФК "Тюмень" одержал очередную победу в нынешнем чемпионате российской суперлиги, сообщает пресс-служба клуба.

В повторном матче в Екатеринбурге тюменцы одолели "Синару" – 4:3. Дубль в составе гостей оформил Денис Неведров. По разу отличились Бруно Таффи и Максим Емельянов. Напомним, в первой встрече этих команд сильнее оказались уральцы - 4:0.

Вратарь МФК "Тюмень" Лео Гужиэл остался доволен результатом повторной игры.

"Это была очень важная игра для нас. Начали мы не очень хорошо, но самое главное, смогли в конце собраться с силами и показали все, на что способны. Конечно, мы знали, что "Синара" очень сильная команда и ее сложно обыграть, но, несмотря на это, мы перебороли все проблемы, собрались с мыслями и выиграли. Я очень доволен результатом", - отметил Лео Гужиэл.

"Тюмень" продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата российской суперлиги. Подопечные Николая Иванова набрали 24 очка. Следующий тур состоится 12 и 13 декабря. В СК "Центральный" тюменцы примут "Динамо" из Самары.

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# мини-футбол , МФК Тюмень

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