Владимир Чейметов: тюменские аграрии заслужили отличную оценку по итогам года

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Суровые погодные условия не помешали в 2020 году тюменским аграриям собрать отличный урожай. Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

"По результатам уборочной кампании определяются итоги сельскохозяйственного года. Несмотря на снижение объемов валового производства зерновых и зернобобовых примерно на 120 тысяч тонн по сравнению с 2019 годом работу наших сельхозпроизводителей можно смело оценить на отлично, исходя из тех условий, в которых им пришлось трудиться", - отметил Владимир Чейметов.

В весенний всероссийский локдаун, введенный для предотвращения распространения COVID-19, тюменские аграрии при активном содействии регионального правительства хорошо подготовились к полевым работам, создали необходимые запасы материальных ресурсов для ритмичной работы.

"После завершения посевной наступила необычайная для нашего климата засуха. В июле температура воздуха поднималась до 35-37 градусов, причем почти без осадков. Но мы обеспечили сбор урожая, засыпку семян и заготовку кормов в полном объеме, полностью удовлетворив потребности региона", - сообщил заместитель губернатора. Некоторую часть запасов можно даже реализовать на внешнем рынке, добавил он.

Евгений Бабенко