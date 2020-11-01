Тюменским депутатам расскажут о расходовании средств городского бюджета

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

По инициативе депутатов Тюменской городской думы счетная палата отчитается в использовании средств городского бюджета на благоустройство и работу ТОСов. В план работы на 2021 год дополнительно включены 10 контрольных мероприятий.

Организовать проверку использования средств, направленных на благоустройство озелененной зоны по ул. Республики, 162, предложила председатель комиссии по экономическому развитию и бюджету Оксана Величко.

"Я курировала этот объект с подготовительного этапа до сдачи в эксплуатацию. Все работы были выполнены качественно и в срок, заасфальтированы тротуары, установлены малые архитектурные формы и светотехническое оборудование, высажены новые деревья и проведена санитарная обрезка. Депутатам важно оценить эффективность использования бюджетных средств, поскольку работы проводились в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", – рассказала она.

По инициативе председателя комиссии по городскому общественному самоуправлению Степана Киричука счетная палата проверит использование средств, направленных в 2020 году на субсидии органам территориального общественного самоуправления и некоммерческим организациям, поддерживающим деятельность ТОСов.

"Развитие территориального общественного самоуправления – это включение граждан в управление городом. Это значит, что депутаты должны проанализировать, достаточно ли денег в городском бюджете заложено на реализацию этой инициативы и насколько эффективно они используются", – подчеркнул он.

Напомним, что решение о включении дополнительных контрольных мероприятий в план работы счетной палаты принято Тюменской городской думой 29 октября в ходе заочного голосования депутатов.

Николай Ступников