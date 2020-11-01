Владимир Якушев опроверг слухи об объединении Тюменской и Курганской областей

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев опроверг слухи о существовании планов объединения Курганской области с каким-либо регионом.

Механизм взаимодействия между Тюменской областью, Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом работает оптимально, и о его изменении не стоит даже говорить, подчеркнул он.

В ближайшее время Владимир Якушев планирует встретиться с главами регионов УФО, депутатским корпусом, руководителями ключевых предприятий и организаций федерального округа.

"Если во всех городах, муниципалитетах, самых отдаленных поселках каждый человек почувствует улучшение в жизни, увидит, что качество жизни растет, то это и будет самой лучшей объединяющей всех идеей", - отметил полпред.

Говоря о первоочередных задачах в период пандемии COVID-19, полпред подчеркнул, что главное - сохранить жизни и здоровье людей.

"Оптимальные решения для преодоления пандемии COVID-19 мы будем искать совместно с каждым из губернаторов и федеральными структурами. Систему здравоохранения нужно поддерживать, сегодня она находится под жестким прессингом. Но перебор в ограничительных мерах - это серьезный стресс для экономики", - отметил он.

Евгений Бабенко