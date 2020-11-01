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Тюменцы одобрили проект городского бюджета

Экономика, 11:52 13 ноября 2020

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Более 80 тюменцев посетили публичное обсуждение главного финансового документа города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-гигиенических мер 12 ноября, сообщает администрация Тюмени.

Основные финансовые показатели трехлетнего бюджета назвал директор департамента финансов и налоговой политики города Андрей Пилипчук.

Объем доходов на 2021 год прогнозируется в сумме 32,5 млрд рублей. Расходы запланированы в сумме 33,6 млрд рублей. Дефицит составит 1,1 млрд рублей, дополнительные расходы планируется профинансировать за счет ожидаемых на начало 2021 года остатков средств. Муниципальных заимствований не планируется.

На 2022 и 2023 годы бюджет сбалансирован без дефицита, доходы и расходы составят 33,3 млрд рублей и 29,3 млрд рублей соответственно.

Андрей Пилипчук отметил, что бюджет города является программным, социально ориентированным и направлен на достижение национальных целей развития страны.

Более половины средств направлено на развитие человеческого капитала, еще 40% расходов бюджета – на создание комфортной и безопасной среды и улучшение жилищных условий граждан. 95% всех расходов будут осуществляться в рамках реализации 20 муниципальных программ.

Так, в проекте предусмотрены средства на переселение граждан из не пригодного жилищного фонда, на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья. Сохранены темпы и объем благоустройства дворовых территорий.

Далее обсуждение было продолжено в формате: вопрос – ответ, каждый участник слушаний мог задать вопрос и высказать свое мнение.

Принятие решения прошло открытым голосованием. Подавляющее большинство присутствующих проголосовало за принятие финансового документа.

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# городской бюджет , публичные слушания

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