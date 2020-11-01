Горицкий: бюджет Тюменской области на ближайшие три года остается бюджетом развития
Бюджет Тюменской области на ближайшие три года остается бюджетом развития. Об этом заявил председатель комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий, комментируя итоги заседания комитета, на котором был рассмотрен проект закона Тюменской области "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".
"Несмотря на то, что бюджет трех лет носит социальный характер, он остается бюджетом развития, - подчеркнул он. - Так, в 2021 году на развитие и поддержку региональной экономики будет направлено в общей сложности 36 миллиардов рублей, или 20% от всех расходных обязательств".
Председатель комитета пояснил, что в структуре налоговых и неналоговых доходов налоговые поступления составляют около 98%. Основные их источники не меняются, варьируется только процент поступлений. На первом месте налог на прибыль – в 2021 году общий объем поступлений составляет 64% от всех объемов поступлений налогов, в 2022 году 63 % и 62% в 2023 году.
На втором месте - налог на доходы физических лиц – в 2021 и 2022 годах он составит по 17%, в 2023-м это будет 18%. Третье место занимает налог на имущество. Здесь в целом примерно одинаковые цифры: в 2021 году - 8,5%, в 2022 и 2023 годах – это 8,2% от общего объема поступления налогов в бюджет Тюменской области.
Говоря о расходной части бюджета, Дмитрий Горицкий сообщил, что в 2021 году расходы составят более 176 млрд рублей, в 2022-м – 171 млрд рублей и в 2023 году – 173 млрд рублей.