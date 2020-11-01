Горицкий: бюджет Тюменской области на ближайшие три года остается бюджетом развития

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бюджет Тюменской области на ближайшие три года остается бюджетом развития. Об этом заявил председатель комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий, комментируя итоги заседания комитета, на котором был рассмотрен проект закона Тюменской области "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

"Несмотря на то, что бюджет трех лет носит социальный характер, он остается бюджетом развития, - подчеркнул он. - Так, в 2021 году на развитие и поддержку региональной экономики будет направлено в общей сложности 36 миллиардов рублей, или 20% от всех расходных обязательств".

Председатель комитета пояснил, что в структуре налоговых и неналоговых доходов налоговые поступления составляют около 98%. Основные их источники не меняются, варьируется только процент поступлений. На первом месте налог на прибыль – в 2021 году общий объем поступлений составляет 64% от всех объемов поступлений налогов, в 2022 году 63 % и 62% в 2023 году.

На втором месте - налог на доходы физических лиц – в 2021 и 2022 годах он составит по 17%, в 2023-м это будет 18%. Третье место занимает налог на имущество. Здесь в целом примерно одинаковые цифры: в 2021 году - 8,5%, в 2022 и 2023 годах – это 8,2% от общего объема поступления налогов в бюджет Тюменской области.

Говоря о расходной части бюджета, Дмитрий Горицкий сообщил, что в 2021 году расходы составят более 176 млрд рублей, в 2022-м – 171 млрд рублей и в 2023 году – 173 млрд рублей.