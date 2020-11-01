  • 13 ноября 202013.11.2020пятница
  • USD77,1148
    EUR90,8104
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Алиментщик из Тюмени продал пожилым супругам арестованный автомобиль

Происшествия, 15:10 13 ноября 2020

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области | Фото: Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области

Тюменец продал пожилой паре арестованный за долги по алиментам внедорожник. Теперь покупателям предстоят разбирательства в суде, сообщает ФССП России по Тюменской области.

Спешку при продаже автомобиля мужчина объяснил скорым переездом в Москву. Но, как выяснилось после покупки, машину невозможно поставить на учет в ГИБДД - на нее приставом-исполнителем наложен арест.

За бывшим собственником числится долг более 100 тыс. рублей по алиментам. Но покупатели не проверили данные ни продавца-владельца, ни автомобиль по VIN номеру. Сейчас должник скрывается от покупателей, сменив номер телефона.

Кроме того, бывшая супруга тюменца сообщила приставам, что мужчина намерен продать квартиру в Тюмени. На жилье тоже наложены ограничения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# алименты , долги , судебные приставы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:54 13.11.2020Наркодельца отправили в колонию за распространение мефедрона в Тюмени
15:10 13.11.2020Алиментщик из Тюмени продал пожилым супругам арестованный автомобиль
14:37 13.11.2020Мошенник брал у тюменок деньги на похороны матери
14:04 13.11.2020Ярковская школьница погибла в ДТП в свой день рождения