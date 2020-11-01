Алиментщик из Тюмени продал пожилым супругам арестованный автомобиль
Тюменец продал пожилой паре арестованный за долги по алиментам внедорожник. Теперь покупателям предстоят разбирательства в суде, сообщает ФССП России по Тюменской области.
Спешку при продаже автомобиля мужчина объяснил скорым переездом в Москву. Но, как выяснилось после покупки, машину невозможно поставить на учет в ГИБДД - на нее приставом-исполнителем наложен арест.
За бывшим собственником числится долг более 100 тыс. рублей по алиментам. Но покупатели не проверили данные ни продавца-владельца, ни автомобиль по VIN номеру. Сейчас должник скрывается от покупателей, сменив номер телефона.
Кроме того, бывшая супруга тюменца сообщила приставам, что мужчина намерен продать квартиру в Тюмени. На жилье тоже наложены ограничения.