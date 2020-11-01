Мошенник брал у тюменок деньги на похороны матери

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Два года колонии строгого режима получил житель Тюмени за обман девушек. С потерпевшими он знакомился в соцсетях и выманивал у них деньги, рассказывая истории о смерти матери, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из уголовного дела, двоих потерпевших он обманул, сообщив, что ему нужны деньги на похороны матери. Девушки отдали ему 33 и 85 тыс. рублей.

У другой пострадавшей он под предлогом помощи в розыске, транспортировке ее автомобиля и лечения своей матери выманил 53,1 тыс. рублей.

У четвертой девушки мошенник взял телефон, чтобы позвонить, и не вернул его. Размер ущерба составил 5 тыс. рублей. Впоследствии телефон был изъят и возвращен владелице.

Суд назначил мошеннику два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с него в пользу троих потерпевших взысканы 172 тыс. рублей.