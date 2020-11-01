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Благотворительный концерт памяти Евгения Шестакова дадут в Тюмени

Общество, 08:54 17 ноября 2020

Тюменский филармонический оркестр | Фото: Тюменский филармонический оркестр

Благотворительный концерт "Мы помним…" пройдет в Тюменской филармонии 27 ноября, начало в 19 часов. Музыканты посвящают его маэстро Евгению Шестакову – создателю, главному дирижеру и художественному руководителю оркестра, сообщает учреждение.

Вырученные средства от продажи билетов будут переданы семье Евгения Шестакова. У маэстро остались жена и двое маленьких детей.

Также организован благотворительный сбор. До 27 ноября любой желающий может перечислить посильный взнос по QR-коду.

Напомним, Евгений Шестаков скончался 12 октября 2020 года. Именно он стоял у истоков образования Тюменского оркестра в 2015 году.

Сегодня в составе коллектива – 69 музыкантов. Все они – выпускники высших музыкальных учебных заведений, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Евгений Шестаков стремился к тому, чтобы артисты не ограничивались только оркестровой деятельностью и считал, что практически каждый музыкант оркестра может принять участие в программах коллектива в качестве солиста.

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# благотворительный концерт , Евгений Шестаков , Тюменская филармония

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