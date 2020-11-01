Депутаты: утверждая городской бюджет, мы должны советоваться с тюменцами

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Более 80 жителей областного центра, в том числе представители общественных организаций, а также депутаты городской думы Дмитрий Осипов, Владимир Гороховцев и Дмитрий Елагин, приняли участие в публичных слушаниях городского бюджета, которые состоялись в Тюмени 12 ноября.

Большинство горожан высказались в поддержку главного финансового документа города.

Заместитель главы Тюмени, директор департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук рассказал об основных параметрах городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Доходная часть муниципальной казны следующего года составит 32,5 млрд рублей, расходы запланированы в размере 33,6 млрд рублей. Самыми масштабными по объему выделенных финансовых средств остаются два направления: развитие человеческого капитала, на которое направят более 17 млрд рублей, на создание комфортной и безопасной среды для проживания граждан – 11,2 млрд рублей.

Тюменцы приняли активное участие в диалоге с городскими властями. Жителей интересовали вопросы озеленения, благоустройства дворов и капремонта объектов социальной инфраструктуры, организации культурного пространства, развития молодежной политики и спорта.

Депутаты гордумы уверены, что такой формат обсуждения бюджета продуктивен: с одной стороны, он делает финансовую политику муниципалитета прозрачной и понятной для граждан, с другой – позволяет депутатам получить обратную связь от горожан, помогает им сформировать достоверную картину потребностей жителей.

"Утверждая главный финансовый документ, мы всегда должны советоваться с тюменцами, принимая во внимание чаяния наших земляков. В Тюмени много активных людей, неравнодушных к судьбе своего города. Очень приятно, что не только депутаты и чиновники занимаются распределением бюджетных средств, но и сами жители", - считает депутат Дмитрий Елагин.

Его точку зрения разделяет Владимир Гороховцев. По его словам, очень важно, чтобы граждане приходили на слушания и выражали свое мнение.

"Мы живем в этом городе, строим его, развиваем и должны понимать, куда расходуются наши деньги, как реализуются основные муниципальные программ", - отметил депутат.

Он добавил, что публичное обсуждение бюджета помогает в том числе определить, сколько денежных средств необходимо предусмотреть на конкретные направления деятельности.

18 ноября финансовый документ рассмотрят члены постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской городской думы.

Николай Ступников