Евгений Заболотный: важно работать с проблемами каждого человека

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

За 10 месяцев депутаты городской думы приняли в работу 1 тыс. 863 устных и письменных обращения тюменцев. Депутатские приемные за это время посетили 1 тыс. 342 человека.

Интересовали горожан меры материальной поддержки, благоустройство территории и строительство новых социальных объектов.

Народные избранники также помогали тюменцам решать споры с коммунальными предприятиями и добиваться улучшения жилищных условий, информировали граждан о работе общественного транспорта, правоохранительных и административных органов, консультировали по вопросам образования и здравоохранения.

684 обращение решены положительно. По 967 вопросам жителям даны разъяснения, 156 обращений направлены по компетенции специалистам профильных ведомств. В работе у депутатов остаются 48 обращений и еще восемь народные избранники держат на контроле.

"Очень важно работать с проблемами каждого человека, проживающего в конкретном доме, микрорайоне, избирательном округе, и все депутаты этим активно занимаются", – отметил председатель городской думы Евгений Заболотный.

Так, благодаря участию депутатов во дворах многоэтажек на ул. Боровской, 8 и Пермякова, 78, корпус 3 оборудовали парковочные места для инвалидов, а в доме № 108а на улице Широтной отремонтируют кровлю.

Депутаты уделяют большое внимание развитию дорожно-транспортной сети и безопасности на дорогах общего пользования. Регулируемый пешеходный переход появился в пос. Березняковском на пересечении ул. Омутинской и тюменской кольцевой автодороги.

В проезде между домами №№ 3 и 5 по ул. Буденного провели наружное освещение, оборудовали искусственную неровность и установили дорожные знаки, предписывающие водителям снижать скорость.

Николай Ступников