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Ульяна Кайшева победила в контрольном спринте на сборе в Тюмени

Спорт, 09:35 15 ноября 2020

СБР | Фото: СБР

Биатлонистка Ульяна Кайшева выиграла первую из трех контрольных тренировок на сборе женской команды в Тюмени, сообщает Союза биатлонистов России.

В спринтерской гонке она финишировала первой, не допустив ни одного промаха. Ее результат составил 22 минуты 33 секунды.

Второе место заняла Лариса Куклина, отставшая от победительницы на четыре секунды. Биатлонистка допустила один промах. Тройку лучших замкнула Ирина Казакевич, у нее также один промах.

Первый этап Кубка мира по биатлону должен состояться 28 ноября. Его примет финский Контиолахти.

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