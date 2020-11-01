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Биатлонистка Евгения Павлова победила в масс-старте на сборе в Тюмени

Спорт, 13:51 16 ноября 2020

СБР | Фото: СБР

Евгения Павлова из Новосибирской области победила во второй контрольной тренировке на сборе национальной команды в Тюмени, сообщает Союз биатлонистов России.

Павлова выиграла масс-старт с результатом 33 минуты и 23 секунды. Победительница допустила один промах. Второй стала Тамара Воронина из Свердловской области, проигравшая Павловой 35 секунд. У Ворониной также был лишь один промах. Замкнула тройку лучших ямальская спортсменка Лариса Куклина, промахнувшись два раза.

Первую контрольную тренировку в Тюмени выиграла Ульяна Кайшева из Удмуртии.

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