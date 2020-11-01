Эксперт объяснила, почему не все члены коллектива заражаются COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Индивидуальная сопротивляемость организма и наличие иммуноглобулина G в первую очередь влияют на возможность заражения коронавирусной инфекцией в группах.

Как рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо, антитела могли появиться после того, как человек перенес COVID-19 бессимптомно или в легкой форме. Также на возможность заражения влияет количество частиц, попавших в организм.

Она напомнила, что масочный режим – обязательная мера во всех коллективах. Маска задерживает вирусное облако, которое исходит от больного человека, она снижает количество вдыхаемых частиц. Чем меньше попадает их в организм, тем выше вероятность, что иммунная система с ними справится и человек не заболеет.

Евгения Шевцова