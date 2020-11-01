  • 16 ноября 202016.11.2020понедельник
  • USD77,3262
    EUR91,3222
  • В Тюмени -13..-15 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

142 человека в Тюменской области вылечились от COVID-19 за сутки

Общество, 13:48 16 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Шарухо: чем дальше от Тюмени, тем меньше больных коронавирусом

142 человека выздоровели в Тюменской области за последние стуки, сообщает региональный оперштаб. Всего с начала пандемии 15 тыс. 907 жителей области оправились после ковида.

В регионе зафиксировано 165 новых случаев заболевания, в том числе у девяти детей. За весь период пандемии заболели 10 тыс. 436 человек.

К ИВЛ подключены 19 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 2 тыс. 123 человека. На перевахтовке - 2 тыс. 410 человек.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 107 пациентов с коронавирусом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , сводка

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:03 16.11.2020Более 60 тысяч тестов на COVID-19 проведено в регионе за неделю
13:59 16.11.2020Шарухо: чем дальше от Тюмени, тем меньше больных коронавирусом
13:48 16.11.2020142 человека в Тюменской области вылечились от COVID-19 за сутки
13:37 16.11.2020Эксперт объяснила, почему не все члены коллектива заражаются COVID-19