142 человека в Тюменской области вылечились от COVID-19 за сутки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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142 человека выздоровели в Тюменской области за последние стуки, сообщает региональный оперштаб. Всего с начала пандемии 15 тыс. 907 жителей области оправились после ковида.

В регионе зафиксировано 165 новых случаев заболевания, в том числе у девяти детей. За весь период пандемии заболели 10 тыс. 436 человек.

К ИВЛ подключены 19 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 2 тыс. 123 человека. На перевахтовке - 2 тыс. 410 человек.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 107 пациентов с коронавирусом.