У 165 человек выявили коронавирусную инфекцию в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Еще 165 человек заболели коронавирусом в Тюменской области за последние сутки. В России выявлено 22 тыс. 778 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает региональный оперативный штаб.

У 24,8% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 303 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 13 тыс. 864 человека.

В Москве заболели 6 тыс. 360 человек, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 39, в Московской области - 810.

В Свердловской области болезнь выявили у 341 пациента, в Челябинской области - у 211, в Югре - у 207, на Ямале - у 191, в Курганской области заболели 93 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 млн 948 тыс. 603 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 33 тыс. 489 летальных исходов, выздоровели 1 млн 453 тыс. 849 человек.