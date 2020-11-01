  • 16 ноября 202016.11.2020понедельник
  • USD77,3262
    EUR91,3222
  • В Тюмени -13..-15 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

У 165 человек выявили коронавирусную инфекцию в Тюменской области

Общество, 12:53 16 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Семейные очаги – самый частый способ распространения COVID-19

Еще 165 человек заболели коронавирусом в Тюменской области за последние сутки. В России выявлено 22 тыс. 778 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает региональный оперативный штаб.

У 24,8% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 303 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 13 тыс. 864 человека.

В Москве заболели 6 тыс. 360 человек, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 39, в Московской области - 810.

В Свердловской области болезнь выявили у 341 пациента, в Челябинской области - у 211, в Югре - у 207, на Ямале - у 191, в Курганской области заболели 93 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 млн 948 тыс. 603 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 33 тыс. 489 летальных исходов, выздоровели 1 млн 453 тыс. 849 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:03 16.11.2020Более 60 тысяч тестов на COVID-19 проведено в регионе за неделю
13:59 16.11.2020Шарухо: чем дальше от Тюмени, тем меньше больных коронавирусом
13:48 16.11.2020142 человека в Тюменской области вылечились от COVID-19 за сутки
13:37 16.11.2020Эксперт объяснила, почему не все члены коллектива заражаются COVID-19