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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Семейные очаги – самый частый способ распространения COVID-19

Общество, 13:15 16 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Семейные очаги – самый частый способ распространения коронавирусной инфекции, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

"Логично, что там, где уже есть заболевший, подхватить инфекцию проще всего. Чтобы снизить риск, нужно выделить больному отдельную комнату, посуду, средства личной гигиены. Остальным членам семьи начать профилактическое лечение и соблюдать масочный режим. Необходимо регулярно обрабатывать поверхности в доме, к которым прикасаются чаще всего: дверные ручки, выключатели, гаджеты", - подчеркнула Галина Шарухо.

На втором месте по частоте заболеваемости – места работы, офисы. При этом в больницах региона нет массовых вспышек COVID-19, только единичные случаи.

Еще один распространенный путь вируса – заражение в поездках. За октябрь более 50 тюменцев, вернувшихся из-за рубежа, привезли с собой COVID-19.

Галина Шарухо напомнила, что основной мерой профилактики остаются масочный режим и социальная дистанция. Особенно нужно следить за этим в местах массового пребывания и общественном транспорте.

Евгения Шевцова

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# Галина Шарухо , коронавирус

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