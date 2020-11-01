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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

154 тюменца выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки

Общество, 14:30 15 ноября 2020

www.mos.ru, М. Денисов | Фото: www.mos.ru, М. Денисов

154 жителя Тюменской области излечились от новой коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

За сутки в регионе выявлено 162 новых случая заболевания. В числе заразившихся - шесть детей. 17 пациентов из общего числа заболевших находятся на ИВЛ. 2 тыс. 173 человека остаются под медицинским наблюдением, 2 тыс. 410 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской выявлено 15 тыс. 742 случая COVID-19, скончалось 107 пациентов с коронавирусом, выздоровели 10 тыс. 294 человека.

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# коронавирус

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