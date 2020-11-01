145 жителей региона привезли COVID-19 из-за границы

| Фото: svx.aero | Фото: svx.aero

Более 15 тысяч человек прибыли в регион из-за границы с 1 августа. Большинство из них прошли обследование на коронавирус в трехдневный срок и разместили результаты тестирования на портале госуслуг. У 145 жителей области была выявлена коронавирусная инфекция, сообщает управление Роспотребнадзора Тюменской области.

220 граждан нарушили сроки обследования. Составлены протоколы об административном правонарушении. Судом рассмотрено семь, наложено штрафов на сумму 68 тыс. 300 рублей.

В Роспотребнадзоре напоминают, что прибывшим из-за рубежа россиянам в течение трех дней после возвращения необходимо сдать тест на коронавирус методом ПЦР. Затем самостоятельно разместить результат на Едином портале государственных и муниципальных услуг. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

Прохождение гражданами РФ обследования на территории иностранного государства не освобождает от обязанности пройти обязательное обследование на территории России.

При любом ухудшении состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию России, граждане должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций.