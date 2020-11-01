Эксперты рассказали, что делать при заражении члена семьи коронавирусом

| Фото: www.mos.ru, М. Мишин | Фото: www.mos.ru, М. Мишин

Если в семье кто-то заболел коронавирусом, живущие с ним должны избегать контактов с ним, пользоваться разной посудой, часто проветривать помещение, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства советуют выделить больному отдельную комнату. Если это невозможно, соблюдать расстояние не менее метра от него. Необходимо сохранять чистоту, как можно чаще мыть и дезинфицировать поверхности бытовыми моющими средствами.

По словам экспертов, стоит выделить зараженному коронавирусом отдельную посуду для приема пищи, дезинфицировать ее. Ухаживать за больным должен только один член семьи. При этом, необходимо использовать маски и перчатки, дезинфицирующие средства.