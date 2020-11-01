168 случаев коронавирусной инфекции подтвердили в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

COVID-19 подтвердился у 168 пациентов в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 22 тыс. 702 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 25,2% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксирован 391 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 18 тыс. 626 человек.

По числу новых случаев лидирует Москва - 6 тыс. 427, Санкт-Петербург - 1 тыс. 852 и Московская область - 786.

В Свердловской области заболели 327 человек, в Челябинской области - 207, в Югре - 205, на Ямале - 192, в Курганской области - 94.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 млн 903 тыс. 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 32 тыс. 834 летальных исхода, выздоровели 1 млн 425 тыс. 529 человек.