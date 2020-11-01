В Тюменской области выявили 162 новых случая COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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COVID-19 подтвердился у 162 пациентов в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 22 тыс. 572 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 25,9% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 352 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 14 тыс. 456 человек.

По числу новых случаев лидирует Москва - 6 тыс. 271, Санкт-Петербург - 1 тыс. 944 и Московская область - 812.

В Свердловской области заболели 333 человека, в Челябинской области - 209, в Югре - 200, на Ямале - 194, в Курганской области - 96.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 млн 925 тыс. 825 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 33 тыс. 186 летальных исходов, выздоровели 1 млн 439 тыс. 958 человек.