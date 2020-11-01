Шарухо: чем дальше от Тюмени, тем меньше больных коронавирусом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Заболеваемость COVID-19 в муниципалитетах Тюменской области снижается по мере удаленности от крупных городов.

"В лидерах по заболеваемости традиционно Тюмень. Затем - Тюменский район и близлежащий Нижнетавдинский. Это понятно – их жители чаще бывают в областном центре. В октябре из 26 муниципалитетов случаи коронавируса зарегистрированы в 17. Чем дальше от Тюмени, тем стабильнее ситуация", - рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Напомним, всего с начала пандемии в Тюменской области зарегистрировано 15 тыс. 742 случаев коронавируса. Выздоровели более 10 тыс. человек, 107 скончались.

Евгения Шевцова