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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Шарухо: чем дальше от Тюмени, тем меньше больных коронавирусом

Общество, 13:59 16 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Заболеваемость COVID-19 в муниципалитетах Тюменской области снижается по мере удаленности от крупных городов.

"В лидерах по заболеваемости традиционно Тюмень. Затем - Тюменский район и близлежащий Нижнетавдинский. Это понятно – их жители чаще бывают в областном центре. В октябре из 26 муниципалитетов случаи коронавируса зарегистрированы в 17. Чем дальше от Тюмени, тем стабильнее ситуация", - рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Напомним, всего с начала пандемии в Тюменской области зарегистрировано 15 тыс. 742 случаев коронавируса. Выздоровели более 10 тыс. человек, 107 скончались.

Евгения Шевцова

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# Галина Шарухо , коронавирус , муниципалитеты

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