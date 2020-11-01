В Тюмени увеличили штат скорой помощи

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Штатное расписание тюменской станции скорой медицинской помощи увеличено на 100 единиц. И на сегодняшний день, по словам главного врача ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи" Лидии Остроумовой, оно укомплектовано на 70%.

"Молодежь сегодня идет в скорую помощь, - утверждает она. – И надо сказать, что мы прилагаем немало усилий для того, чтобы этот процесс шел".

В частности, специалисты не ждут, когда к ним придут молодые специалисты, а отбирают студентов медицинского колледжа с 3-4 курса. Их готовят и потом они приходят уже в качестве фельдшеров.

Аналогично выстроена работа с медицинским университетом. На станции скорой помощи принимают студентов медицинского университета, имеющих право работать медицинскими сестрами. Бригады скорой могут комплектоваться вторым работником - медицинской сестрой. "За этот период времени студенты понимают, в какую профессию они пришли. И потом они приходят в ординатуру в скорую помощь. За время ординатуры они тоже работают медицинскими сестрами. Весь этот период мы их обучаем и потом они приходят к нам врачами, то есть людьми, которые уже абсолютно ориентированы в профессии, имеют хорошие практические навыки и хорошо подготовлены теоретически", - пояснила Остроумова.