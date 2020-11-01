Назван размер штрафов для предприятий общепита за нарушение санитарных норм

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Штраф от 100 до 300 тыс. рублей заплатят владельцы предприятий общественного питания, если нарушат запрет и продолжат обслуживать посетителей в залах с 23 часов до 6 утра. Ограничения на ночную работу кафе и ночных клубов ввели в Тюменской области с 16 ноября до 15 января, сообщил директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Александр Сидоров.

"Эта ограничительная мера введена по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора для предотвращения распространения COVID-19. За нарушение запрета предусмотрена ответственность - штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, а также приостановление деятельности предприятия. Областной департамент потребительского рынка и региональное управление Роспотребнадзора будут контролировать соблюдение ограничений, в том числе и в ночное время", - подчеркнул чиновник.

Напомним, запрет на работу в ночное время не распространяется на заведения общепита, которые работают в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах и автостанциях, а также на предприятия придорожного сервиса, расположенные на федеральных автотрассах.

Кроме того, все предприятия общепита в ночное время могут работать в формате "на вынос" или с доставкой продукции на дом.

Евгений Бабенко