КТ легких нужно делать по клиническим показаниям, считает тюменский специалист

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Компьютерную томографию легких следует делать в том случае, если к этому есть клинические показания. Само по себе обнаружение вируса COVID-19 не является поводом для проведения КТ.

Об этом сообщила главный внештатный пульмонолог департамента здравоохранения Тюменской области Инна Криночкина.

Она подчеркнула, что показаниями к проведению КТ являются высокая температура в течение 5-7 дней и более, одышка, ощущение нехватки воздуха, неполноты вдоха, снижение сатурации. В этих случаях необходимо делать компьютерную томографию и решать вопрос, как и где дальше лечить пациента.

В то же время Инна Криночкина отметила, что КТ не является панацеей и первично врачи анализируют клинические проявления болезни.

"Иногда бывает, что процент поражения легких приличный, но человек совершенно нормально себя чувствует. У него нет клинических проявлений и это не требует активной терапии и госпитализации. Поэтому проведение КТ в этом случае нецелесообразно, потому что это никак не повлияет на терапию такого пациента", - рассказала она.

Любовь Голышева