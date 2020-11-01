Директор Института финансового развития бизнеса проведет встречу с тюменцами

| Фото: с личного аккаунта Ларисы Невидайло в Instagram | Фото: с личного аккаунта Ларисы Невидайло в Instagram

Генеральный директор Института финансового развития бизнеса, член генерального совета "Деловой России" Ильдар Шайхутдинов встретится с тюменцами в Точке кипения (тюменский технопарк) 18 ноября, начало в 10 часов.

Анонс предстоящей бизнес-встречи разместила в своем Instagram уполномоченный по правам предпринимателей Тюменской области Лариса Невидайло.

Она отметила, что Ильдар Шайхутдинов согласился стать спикером форума "День знаний для предпринимателей - 2020". Он проведет спич "Как увеличить капитализацию в кризис. Финансовые и правовые вызовы 2021".

Будут рассмотрены вопросы: какие шаги следует предпринять для выхода компании из убытка; рост капитализации бизнеса; как сохранить бизнес, если банк "выкручивает руки"; дополнительные источники дохода, о которых не знают 80% руководителей; и другие.

Для участия в бизнес-завтраке необходима самостоятельная регистрация. Алгоритм: набираете в Яндексе: Точка кипения Тюмень, заходите на сайт: Leader ID, создаете свой профиль - регистрация, переходите на вкладку мероприятия, указываете город Тюмень, находите логотип Деловой России, название мероприятия: "Бизнес - встреча с Ильдаром Шайхутдиновым", нажимаете подать заявку.

Всем при себе иметь маску.

Анжела Лебедева